”Mi-a zis un prieten, nu mai știu exact cine, cred că era la sfârșitul, undeva în decembrie în 2023, zice, băi, mi-aș dori atât de tare să mă culc acum, să adorm, și să mă trezesc după alegeri. Zic, când după alegeri? Păi undeva în decembrie, peste un an, după alegerile de anul viitor.

Numai că imaginați-vă exercițiul asta, da? Exercițiu de imaginație. Că ați fi dormit un an de zile și v-ați fi trezit nu în decembrie, da? Ci în mai, iunie. Păi, frate, nu v-ați fi culcat la loc? Păi ia să vedem.

Deci v-ați fi trezit cu Nicușor Dan, președinte, Bolojan, prim-ministru, Fritz, șef la USR. Doamne ferește! USR, la guvernare. Doamne ferește și apără.

Băi, Țoiu, nici n-am auzisem de Țoiu. Oana Țoiu, ministru de Externe. Poftim? Ionuț Moșteanu, ministru al Apărării. Cum? Ne putem da două palme în timp ce vorbim”, a declarat Marius Tucă.