lie Bolojan ar fi premeditat verdictul dat luni de Curtea Constituțională, tocmai pentru a putea candida la primăria Capitalei, cred Tucă. Editorialtul este de părere că și președintele Nicușor Dan își dorește ca Bolojan să plece din funcție, iar aceasta ar fi șansa sa să își spele imaginea. Planul pus la cale de președinte este simplu, spune Tucă: Nicușor Dan ar vrea să pună un premier care să facă parte din viitorul său partid.

"S-ar putea să-și dea demisia dacă ajunge la o înțelegere cu PSD și atunci să fie un fel de candidat unic la Primăria Capitalei, pentru că nu poți să te înțelegi cu cei din USR.

Din câte știu eu, primul care ar fi vrut ca Bolojan, mai devreme sau mai târziu, să plece este Nicușor Dan. Vrea un prim-ministru care să fie mai ascultător.

Tucă: Bolojan ar fi un candidat cu șanse mari la Primăria Capitalei

Așteaptă ca Bolojan să-și dea demisia. Nu cred că va face el primul pas, nu va ieși public să spună: „Domnule Bolojan” — sau cum îi zice el, „Ilie, dă-ți demisia” — ci pur și simplu va aștepta ca acest lucru să vină de la Ilie Bolojan. Cred că, dacă va candida la Primăria Capitalei, are o șansă. În România, lucrurile se uită foarte repede, peste o lună, două, sau când o să aibă loc alegerile pentru București.

Bolojan are o șansă extraordinară, prin această demisie, să facă uitate toate măsurile și pachetele lui de primăvară, toamnă, majorările de taxe și impozite, tăierile de salarii și pensii. Dar, mai mult decât atât, are șansa extraordinară de a fi un candidat cu șanse mari la Primăria Capitalei.

Cred că a fost cumva premeditat lucrul ăsta, în condițiile în care toată lumea se aștepta ca, din nou, Curtea Constituțională să respingă pachetul propus de Ilie Bolojan.

Nu va mai avea nicio credibilitate acest guvern și nu va mai avea nicio credibilitate, în primul rând, Ilie Bolojan.

Cred că ăsta e cel mai important motiv pentru care Nicușor Dan vrea să scape de Bolojan. Vrea să pună un prim-ministru care, mai devreme sau mai târziu, să facă parte din partidul lui Nicușor Dan", a declarat Marius Tucă, în exclusivitate la "Lupta pentru România".