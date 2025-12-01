România este una dintre țările afectate, unde numărul soldaților americani a scăzut de la 1700 la 1000, iar exercițiile militare europene s-au desfășurat fără prezența trupelor americane. Totuși, sprijinul aerian și logistic american rămâne esențial pentru o apărare eficientă.

Problema majoră care blochează transferul rapid al militarilor și echipamentelor este infrastructura deficitară, care continuă să impună întârzieri birocratice și logistice semnificative.

De exemplu, o brigadă blindată franceză a avut nevoie de 10 zile pentru a traversea teritoriul european către România, perioadă ce putea fi redusă considerabil dacă nu ar fi existat stopările la granițe.

Transportul echipamentelor grele, cum ar fi tancurile, pe rutele terestre este adesea restricționat, prelungind timpul de deplasare și afectând capacitatea de reacție rapidă.

Uniunea Europeană a lansat un program de finanțare de 150 de miliarde de euro pentru dezvoltarea industriei de apărare și îmbunătățirea capacităților de mobilitate militară, în încercarea de a forma un „Schengen militar” care să faciliteze transferul neîngrădit al trupelor.

Oficialii europeni negociază și cu Statele Unite pentru a reduce retragerea trupelor americane și pentru a consolida cooperarea în domeniul securității, iar Franța intenționează să crească rolul său militar pe continent, inclusiv prin prezența unui contingent pe teritoriul României.

Președintele României, Nicușor Dan, a recunoscut dificultățile și a anunțat negocieri pentru suplinirea prezenței militare americane cu alte forțe aliate. În contextul tensiunilor crescânde cu Rusia și a riscului unui nou conflict, România și aliații săi europeni vor trebui să-și accelereze eforturile pentru a-și întări logistica de apărare și capacitatea operațională pe termen scurt și mediu.

Astfel, România, alături de alte state europene NATO, se confruntă cu o provocare importantă în asigurarea unui răspuns militar eficient, în condițiile în care infrastructura și birocrația încă împiedică mobilitatea rapidă a forțelor aliate în regiunea de est a continentului.