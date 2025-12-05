Tânărul de 23 de ani care conducea motocicleta pe Bulevardul I. C. Brătianu, în direcția spre Bulevardul Dimitrie Cantemir, l-a surprins pe pieton în timp ce acesta traversa strada.​

Echipajele medicale ajunse la fața locului au efectuat manevre de resuscitare, dar medicii au declarat decesul victimei. Conducătorul motocicletei a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind zero, iar ulterior a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, unde i s-au recoltat probe biologice.​

„În urma accidentului de circulație, s-a intervenit pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra pietonului, însă din nefericire medicii au declarat decesul acestuia. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind <zero>. Ulterior, a fost transportat la spital pentru acordarea ingrijirilor medicale, ocazie cu care i-au fost recoltate si probe biologice”, a transmis Brigada Rutieră.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili exact circumstanțele producerii accidentului. Din cauza tragediei, Pasajul Unirii a fost închis pe sensul dinspre Universitate spre Tineretului timp de câteva ore, iar mai mulți șoferi au raportat oprirea completă a circulației.