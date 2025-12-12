Cod galben de ceață în mai multe județe. Avertizare de trafic îngreunat pe mai multe autostrăzi

Pe lângă vizibilitatea redusă, carosabilul umed reprezintă o altă provocare
Circulaţia rutieră se desfăşoară, vineri dimineaţă, în condiţii de vizibilitate scăzută la sub 200 de metri, iar în unele zone chiar sub 50 de metri, din cauza ceţii, anunţă Centrul Infotrafic. Vizibilitatea în trafic este diminuată, chiar sub 100 de metri, şi pe autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Braşov, A0 (Centura Bucureşti).

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, vineri dimineaţă, la nivelul ţării se circulă preponderent pe un carosabil umed, fără precipitaţii, în condiţii de ceaţă cu vizibilitate diminuată la sub 200 de metri, izolat la sub 50 de metri.

Şi pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Braşov, A0 (Centura Bucureşti), traficul rutier se desfăşoară pe un carosabil parţial umed, cu vizibilitate diminuată pe alocuri la sub 100 de metri.

Potrivit ANM, sunt conduri galbene de ceață în sud-estul și estul României, până în jurul orei 10:00.

