Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, vineri dimineaţă, la nivelul ţării se circulă preponderent pe un carosabil umed, fără precipitaţii, în condiţii de ceaţă cu vizibilitate diminuată la sub 200 de metri, izolat la sub 50 de metri.

Nu sunt semnalate accidente care să determine restricţii de circulaţie pe autostrăzi sau pe drumurile naţionale.

Şi pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Braşov, A0 (Centura Bucureşti), traficul rutier se desfăşoară pe un carosabil parţial umed, cu vizibilitate diminuată pe alocuri la sub 100 de metri.

Potrivit ANM, sunt conduri galbene de ceață în sud-estul și estul României, până în jurul orei 10:00.

Vezi AICI lista comnpletă a zonelor afectate de ceață.