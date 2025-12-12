Ministrul Justiției, Radu Marinescu, respinge categoric ideea că magistrații ar putea fi persecutați pentru opiniile lor și cere clarificarea tuturor aspectelor semnalate.

„Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane pentru că ar sesiza aspecte care, în opinia sa, constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul în care activează. Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate”, a declarat ministrul, ][][ntr-un mesaj publicat pe Facebook. El a subliniat că toate acuzațiile prezentate „trebuie clarificate de către magistrați, putând fi confirmate sau infirmate factual”.

Radu Marinescu afirmă că, în calitate de ministru și membru de drept al CSM, va acționa pentru a lămuri situația: „Voi acționa, cu respectarea legii și a independenței justiției, pentru a clarifica aceste acuzații aduse în documentar”.

Ministrul a vorbit și despre diversitatea de opinii din interiorul sistemului judiciar, pe care o consideră firească, dar avertizează asupra riscului unor abordări punitive: „Divergențele de opinie sunt normale într-un sistem cu componentă electivă și competitivă, dar sub nicio formă nu trebuie să conducă la abordări revanșarde, punitive sau opresive ale celor care gândesc altfel”.

Marinescu susține că, de la preluarea mandatului, nu a primit nicio sesizare privind persecuții sau nereguli în activitatea CSM: „Nu am primit nicio sesizare a vreunui magistrat că ar exista persecuții de natura celor invocate. Orice magistrat poate semnala astfel de situații, nu doar public, ci și organelor competente și Ministerului Justiției”. De asemenea, el afirmă că nu au existat sesizări privind „nereguli în desfășurarea activității CSM, alegerilor sau concursurilor pentru funcțiile de conducere”.

În final, ministrul a reamintit că legile justiției adoptate în 2022 au fost validate la nivel european și sunt parte din angajamentele asumate prin PNRR: „Orice lege poate fi modificată în acord cu evoluția societății, în baza unui acord politic bazat pe informație completă, reală și obiectivă, în limitele cadrului PNRR și ale rapoartelor privind statul de drept”.