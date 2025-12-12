„Aflăm că inflația anualizată rămâne în continuare la 10%, un nivel extrem de ridicat. În primul rând, trebuie să înțelegem cum am ajuns aici. Dacă citim comunicatul Institutului de Statistică, rezultă foarte clar. Prețurile la energie sunt mai mari cu 62% decât în noiembrie anul trecut.

Normal că prețurile mari la energie au influențat o creștere a prețurilor la absolut toate bunurile și serviciile. Al doilea motiv este pur și simplu creșterea continuă de taxe pe care o practică Guvernul Bolojan.

Toată această creștere de taxe s-a dus oameni buni fix în creșterea de prețuri. Ce înseamnă acum această creștere de prețuri, această inflație uriașă? Păi dacă ne uităm că avem o inflație de 10% și o creștere a salariului mediu net de doar 5%, înseamnă scăderea nivelului de trai. Deocamdată cu 5%, dar inflația va continua să crească, salariile vor continua să rămână aceleași și scăderea de nivel de trai va crește foarte mult anul viitor”, a concluzionat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.