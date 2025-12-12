După scandalul din justiție care ridică multe semne de întrebare cu dosarele băgate la sertar ale oamenilor cu funcții politice, apar din ce în ce mai multe exemple.

Sunt analiști care se întreabă dacă în cele două dosare cu prejudicii uriașe ale reziștilor Vlad Voiculescu și Ludovic Orban nu există cumva o imixtiune în justiție.

Totodată, spun aceștia, faptul că cei doi au fost făcuți consilierii președintelui ar putea reprezenta un semnal pentru justiție ca cei doi să fie privilegiați de aceste dosare penale.

Vlad Voiculescu, actual europarlamentar, este vizat într-un dosar de peste un miliard de euro, care în prezent se pare că se află în sertarul magistraților. Acesta a fost pus sub urmărire penală, după ce fostul ministru al Sănătății ar fi tranzacționat și aranjat cumpărarea unor loturi suplimentare de vaccinuri anti-Covid, cu toate că ar fi știut că vaccinurile DEJA contractate până atunci erau suficiente pentru campania de vaccinare națională.

Mai exact, au fost contractate suplimentar 15 milioane de doze, în plus față de cele 37,5 milioane deținute de stat anterior, în condițiile în care persoanele eligibile pentru vaccin erau 10,7 milioane.

Vlad Voiculescu a respins mereu aceste acuzații și a susținut permanent că procurorii DNA nu fac altceva decât malpraxis judiciar.

Între timp, acesta a ajuns europarlamentar și a fost numit consilier onorific de către președintele Nicușor Dan, care a declarat luna trecută că dosarele oamenilor cu funcții de reprezentare ar trebui tranșate, chiar clasate.

„Niște oameni care sunt expuși politic, europarlamentari sau au funcții de reprezentare a statului român, eu cred că statul român poate să facă, parchetul poate să facă un efort pentru a tranșa aceste cazuri în sensul de a clasa aceste cazuri. Pentru moment, este un dosar care a fost deschis acum multă vreme și pentru care nu avem niciun progres în el.”, a declarat Nicușor Dan.

De cealaltă parte, nu se mai știe nimic nici despre dosarul lui Ludovic Orban. Numele fostului premier al României Ludovic Orban apare în contextul anchetei privind despăgubirea fraților Micula din 2013.

Încă de atunci, grupul de firme controlat de frații Ioan și Viorel Micula, a obținut despăgubiri uriașe. Mai exact, suma inițială de 84 de milioane de euro a fost majorată șase ani mai târziu la 400 de milioane de euro, când Ludovic Orban era premier, asta după ce statul român a refuzat să achite despăgubirile stabilite în 2013.

Recent, fostul premier a transmis că în momentul preluării mandatului, guvernul său a fost obligat printr-o hotărâre internațională să plătească despăgubirea câștigată de frații Micula la Curtea de Arbitraj, existând riscul de blocare a finanțării ROMATSA.