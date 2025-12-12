Berbec

Weekendul aduce revelații și discuții importante. Sâmbătă ești mai introspectiv, iar duminică simți nevoia să clarifici o relație sau un plan personal. Atenție la confuzii în acte, transport sau comunicarea online.

Taur

Ai parte de stabilitate emoțională și intuiție crescută. În cuplu pot apărea discuții sincere care rezolvă tensiuni mai vechi. În privința banilor, nu lua decizii impulsive duminică — apar informații incomplete.

Gemeni

Ești mai atent la detalii și primești o informație valoroasă care te poate ajuta într-un proiect personal. Totuși, duminică ești predispus la oboseală și nehotărâre. Evită promisiunile pe care nu ești sigur că le poți respecta.

Rac

În prima parte a weekendului te ocupi de organizare, casă, treburi domestice. Discuțiile cu familia pot deveni mai profunde. Duminică, evită sacrificiile inutile — ai tendința să te pui pe ultimul loc.

Leu

Simți că privești o situație dintr-un unghi nou și asta te liniștește. Sâmbătă este ideală pentru creativitate. Duminică apar discuții sensibile legate de bani sau responsabilități împărțite. Nu lua decizii drastice.

Fecioară

Te mobilizezi excelent sâmbătă și poți rezolva o problemă practică sau profesională. În relații, însă, duminică pot apărea confuzii sau așteptări nerealiste. Are grijă la promisiuni care sună prea bine ca să fie adevărate.

Balanță

Ești energic și comunicativ sâmbătă, iar ideile tale îi inspiră pe ceilalți. Totuși, duminică pot apărea întârzieri, neclarități sau senzația că lucrurile nu ies cum vrei. Acceptă ritmul mai lent și lasă planurile majore pe altă zi.

Scorpion

Ai o revelație legată de un membru al familiei sau de o situație din trecut. Te simți mai ușurat, dar duminică e posibil să apară un val de confuzie în dragoste sau în zona financiară. Ești sensibil, așa că evită conflictele.

Săgetător

Comunici foarte bine sâmbătă, primești susținere și claritate. Duminică, însă, te simți blocat sau lipsit de motivație. E un moment bun pentru meditație, introspecție, dar nu pentru acțiuni mari.

Capricorn

Te ocupi de planificare și strategii — ești eficient și atent la detalii. Duminică, însă, pot apărea confuzii sau discuții tensionate legate de obligații, întârzieri sau persoane care te trag înapoi. Evită semnarea documentelor.

Vărsător

Ai parte de sprijin și de un sentiment de stabilitate emoțională sâmbătă. Duminică, însă, apar cheltuieli neașteptate sau confuzii în zona financiară. Nu este un moment bun pentru achiziții scumpe.

Pești

Te simți inspirat și primești o veste care te ajută să înțelegi un capitol important din viața ta. Duminică devii mai sensibil și obosit, iar gândurile se pot învârti în cerc. Evită proiectele noi, concentrează-te pe odihnă și claritate.