Cristi Danileț, chiar judecătorul care la doar 48 de ani s-a pensionat și primește o sumă uriașă de bani lunar, i-a adresat o scrisoare deschisă președintelui Nicușor Dan, în urma documentarului Recorder, susținând că șeful statului trebuie să intervină.

„(...) convocați de urgență CSM! mergeți și prezidați ședința! cereți investigații disciplinare și penale cu problemele grave din justiție!”, afirmă fostul judecător, în scrisoarea deschisă, publicată pe pagina lui de Facebook.

Până acum, Danileț, susținătorul înfocat al lui Nicușor Dan, a atras atenția opiniei publice prin postările din vacanțele exotice în care se relaxează.

Rezistul nu pare că își face prea mari griji pentru viitor. Potrivit unui calcul, Cristi Danileț are o pensie de aproximativ 16 mii de lei pe lună la vârsta de 48 de ani.

Alături de alți colegi magistrați, Danileț a dat statul în judecată și a câștigat procese pentru a-și securiza pensia de serviciu. Potrivit declarației de avere, Danileț a încasat un salariu de aproape 195 de mii de lei, plus diferențe salariale.

În 2021, Danileț încasa aproximativ 20 de mii de lei lunar. În urmă cu doi ani, acesta a fost și premiat de Grupul pentru Dialog Social pentru activitatea sa din 2021. Apoi, în 2022, devenea cetățean al Republicii Moldova, în urma unui decret semnat de Maia Sandu.

Judecătorul se lăuda cu ceea ce a făcut cel mai bine, și anume, munca în domeniul legal și judiciar. Chiar și așa, CSM a hotărât că judecătorul se poate pensiona la 48 de ani, când alți români muncesc chiar și 12 ore pe zi până la 65 de ani.