Este vorba despre căminele Universității din București, dar și despre sediul principal al Facultății de Drept. Mulți dintre studenții cazați în cămine au fost nevoiți să plece la prieteni din cauza frigului cumplit din camere.

Universitatea le-a transmis studenților că lucrarea a fost finalizată pe 3 decembrie, însă echipa Distrigaz venită abia pe 9 decembrie a constatat că mai existau probleme și a dispus o nouă verificare.

Reprezentanții Distrigaz spun că situații similare există în tot Bucureștiul și că au nevoie de timp. După explozia din Rahova, tot mai mulți bucureșteni alertează operatorul de gaze naturale pentru cazuri asemănătoare.