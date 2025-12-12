Parlamentul de la Sofia a acceptat în unanimitate demisia guvernului

Tabela de vot pentru demisia guvernului
Tabela de vot pentru demisia guvernului

Parlamentul bulgar a validat în unanimitate, cu 227 de voturi „pentru”, demisia guvernului condus de premierul Rosen Jelyazkov, pe fondul uriașelor proteste de stradă, provocate de măsurile economice propuse pentru anul viitor.

După votul din parlament, guvernul va continua să lucreze în regim de demisie până când președintele va numi un cabinet interimar, scrie Aktualno.

Există posibilitatea de a căuta o nouă majoritate, dar cu actuala distribuție a forțelor politice, acest lucru este aproape imposibil, notează publicația.

Prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice ale acestuia și a eșecului perceput în combaterea corupției, transmite Reuters.

 