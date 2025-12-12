După votul din parlament, guvernul va continua să lucreze în regim de demisie până când președintele va numi un cabinet interimar, scrie Aktualno.

Există posibilitatea de a căuta o nouă majoritate, dar cu actuala distribuție a forțelor politice, acest lucru este aproape imposibil, notează publicația.

Prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice ale acestuia și a eșecului perceput în combaterea corupției, transmite Reuters.