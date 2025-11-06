Originar din Aubervilliers, o suburbie din nordul Parisului, Abdoulaye a fost arestat la domiciliul său la șase zile după jaful spectaculos comis pe 19 octombrie. Potrivit autorităților, el este acuzat de furt organizat și conspirație criminală, iar ancheta arată că ADN-ul său ar fi fost descoperit pe una dintre vitrinele sparte și pe mai multe obiecte abandonate la fața locului.

Jaful de la Luvru: o operațiune de șapte minute

Potrivit anchetatorilor, patru persoane ar fi fost implicate în operațiune. Grupul ar fi folosit un camion furat, echipat cu o scară extensibilă și un lift de marfă, pentru a pătrunde în galeria Apollo a muzeului. În mai puțin de șapte minute, hoții au spart o fereastră nesecurizată și două vitrine, apoi au dispărut pe motociclete de mare viteză.

Prada, estimată la 88 de milioane de euro, include bijuterii istorice de o valoare inestimabilă: un colier cu smaralde și diamante oferit de Napoleon I soției sale Marie Louise, precum și o diademă împodobită cu 212 perle și aproape 2.000 de diamante, care i-a aparținut soției lui Napoleon al III-lea. Bijuteriile nu au fost încă recuperate.

Un influencer din cartierul parizian, pasionat de motoare

„Doudou Cross Bitume” era o prezență activă în mediul online, unde își promova sloganul „Toujours plus près du bitume” („Tot mai aproape de asfalt”). Clipurile sale îl surprindeau făcând acrobații cu o motocicletă Yamaha TMax – același model despre care anchetatorii spun că a fost folosit în fuga de la locul jafului.

Vecinii l-au descris drept „un om decent” și „foarte expresiv”, iar presa franceză a dezvăluit că Abdoulaye lucrase anterior ca agent de securitate la Centrul Pompidou, dar și pentru companii precum UPS și Toys R Us.

Cazier încărcat și legături cu un jaf anterior

Potrivit publicațiilor franceze, Abdoulaye N. are un istoric penal complex, cu 15 condamnări pentru infracțiuni precum posesie de droguri, conducere fără permis sau punerea în pericol a altor persoane. De asemenea, el ar fi fost implicat în jefuirea unui magazin de bijuterii în 2014 – același an în care unul dintre ceilalți suspecți din cazul Luvru a fost condamnat pentru o faptă similară.

Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că suspectul a recunoscut doar parțial implicarea sa în furtul de la Luvru și a furnizat puține informații anchetatorilor. Ea a subliniat că profilurile celor reținuți „nu corespund tiparului clasic al criminalității organizate”, lăsând loc speculațiilor că aceștia ar fi putut fi doar executanți ai unui plan orchestrat de altcineva.

Între timp, un tribunal din Bobigny a decis amânarea unui alt proces în care Abdoulaye este acuzat de distrugerea proprietății publice, motivând că amploarea mediatică a cazului Luvru nu ar permite o audiere „în condiții de calm”. Avocatul său, Maxime Cavaillé, a declarat că echipa de apărare va fi „extrem de vigilentă” privind respectarea prezumției de nevinovăție și protejarea vieții private a clientului său.