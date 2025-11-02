În ceea ce privește găsirea bunurilor furate, Laurent Nuñez a declarat pentru un ziar din Île-de-France că „optimismul său nu ajunge până la a crede într-o recuperare rapidă a prăzii”, chiar dacă rămâne „încrezător” că acestea vor fi găsite, scrie News.ro, citând presa franceză.

Pe de altă parte, oficialul francez a respins ipoteza unei interferențe străine, evocată la un moment dat — în special de natură rusă.

„În opinia mea, este vorba de mâna crimei organizate, care se interesează din ce în ce mai mult de muzee, așa cum o demonstrează și alte cazuri recente: furtul de opere de artă chinezești de la Muzeul Național al Porțelanului din Limoges, furtul de aur de la Muzeul de Istorie Naturală”, a subliniat ministrul.

Sâmbătă, alte două persoane au fost puse sub acuzare. În total, patru suspecți sunt arestați în acest dosar, în timp ce trei au fost eliberați în cadrul aceleiași anchete.