Dezvăluirea, făcută de publicația Libération și preluată de Corriere della Sera, scoate la iveală neglijențe grave în sistemul de securitate informatică al uneia dintre cele mai vizitate instituții culturale din lume.

Ministrul Culturii recunoaște deficiențele

După ce inițial a susținut că „sistemele de alarmă au funcționat”, ministrul francez al Culturii, Rachida Dati, a revenit asupra declarațiilor, admițând că „au existat lacune de securitate” și promițând o anchetă amănunțită pentru a clarifica „erorile și responsabilitățile” care au făcut posibil furtul spectaculos.

Pe 28 octombrie, Dati s-a prezentat în fața Senatului francez, unde a fost intens criticată pentru modul în care a fost gestionată securitatea muzeului. Oficialul, care aspiră și la funcția de primar al Parisului, a promis că va transparentiza rezultatele investigației aflate deja în desfășurare.

Avertismente ignorate din 2014

Documentele analizate de Libération arată că problemele de securitate ale Luvrului nu sunt recente. În decembrie 2014, la solicitarea muzeului, Agenția Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice a efectuat o inspecție tehnică.

Specialiștii au descoperit atunci vulnerabilități majore în rețeaua informatică care controla sistemele de supraveghere, alarmele și accesul intern. Raportul consemna clar: „Oricine ar fi reușit să preia controlul asupra acestei rețele ar fi putut facilita furtul de opere de artă.”

Mai grav, experții au constatat că parolele utilizate erau elementare: pentru accesul în serverul video — „LUVRU”, iar pentru softul dezvoltat de compania Thalès — „THALES”.

Jaful care a umilit autoritățile

În ciuda avertismentelor de acum un deceniu, atitudinea relaxată față de securitate pare să fi persistat. Rezultatul: un jaf spectaculos comis pe 19 octombrie, chiar în timpul programului de vizitare. Hoții ar fi folosit o macara hidraulică parcată lângă fațada cu vedere spre Sena, în plină zi, sub privirile trecătorilor și ale șoferilor.

Pe lângă ancheta administrativă menită să stabilească responsabilitățile din interiorul muzeului, este în curs și o investigație penală pentru identificarea autorilor jafului și recuperarea bunurilor furate.

După o săptămână fără progrese, ancheta a dus la două serii de arestări: primele au avut loc pe 25 octombrie, iar următoarele, câteva zile mai târziu, pe 29 octombrie.