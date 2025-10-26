Jaful a avut loc în plină zi, în centrul Parisului, în urmă cu o săptămână. Patru persoane ar fi pătruns în galeria Apollon a muzeului și au sustras opt bijuterii din colecția coroanei franceze, evaluate la aproximativ 88 de milioane de euro.

Una dintre persoanele arestate a fost reținută sâmbătă seara, în jurul orei 22:00, pe aeroportul Roissy-Charles-de-Gaulle, în timp ce încerca să se îmbarce într-un avion cu destinația Algeria, au precizat surse apropiate anchetei.

Autoritățile continuă căutările pentru ceilalți doi membri ai grupului suspectați că au participat la furtul care a ridicat semne de întrebare privind securitatea unuia dintre cele mai renumite muzee din lume.