Doi suspecți arestați în ancheta privind furtul de la Luvru

Doi suspecți au fost arestați sâmbătă în cadrul anchetei privind furtul bijuteriilor coroanei franceze de la Muzeul Luvru, potrivit unor surse citate de BFMTV.

Jaful a avut loc în plină zi, în centrul Parisului, în urmă cu o săptămână. Patru persoane ar fi pătruns în galeria Apollon a muzeului și au sustras opt bijuterii din colecția coroanei franceze, evaluate la aproximativ 88 de milioane de euro.

Una dintre persoanele arestate a fost reținută sâmbătă seara, în jurul orei 22:00, pe aeroportul Roissy-Charles-de-Gaulle, în timp ce încerca să se îmbarce într-un avion cu destinația Algeria, au precizat surse apropiate anchetei.

Autoritățile continuă căutările pentru ceilalți doi membri ai grupului suspectați că au participat la furtul care a ridicat semne de întrebare privind securitatea unuia dintre cele mai renumite muzee din lume.