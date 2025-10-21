Jaful de la Luvru, reconstituit cu ajutorul inteligenței artificiale. Cum s-a derulat lovitura care a umilit Franța – VIDEO

Momentul furtului, reconstituit cu AI (sursă: BFM TV)

Inteligența Artificială oferă detalii incredibile despre așa-numitul furt al secolului, de la celebrul muzeu parizian Luvru. Folosind tehnica de ultimă oră, jurnaliștii de la BFM TV, cu sprijinul unor polițiștiși al unor graficieni de marcă au reconstituit succesiunea evenimentelor în cele mai puțin de patru minute ale loviturii.

Doi hoți au reușit să pătrundă duminică dimineață în celebra galerie Apollon a muzeului Luvru și au reușit să fure nouă bijuterii de o valoare inestimabilă — totul în doar 3 minute și 58 de secunde. Potrivit unei reconstituiri realizate de BFM TV, cu sprijinul serviciului Poliției Judiciare și al unei animații grafice spectaculoase semnate de Isabelle Quintard și Thibaud Larrieu-Gibier, hoții au acționat cu o precizie uluitoare.

Cum s-a desfășurat jaful

  • Cei doi au intrat în muzeu folosind un sistem de acces improvizat, evitând alarmele și camerele de supraveghere.Imaginesursă: captură video reconstituire AI/BFM TV

  • Au spart vitrinele de securitate care adăposteau bijuteriile, majoritatea provenind din colecția istorică a Coroanei Franței.Imagine

  • Au părăsit incinta înainte ca agenții de pază să poată interveni.Imagine

Vezi RECONSTITUREA VIDEO.

