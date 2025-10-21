Doi hoți au reușit să pătrundă duminică dimineață în celebra galerie Apollon a muzeului Luvru și au reușit să fure nouă bijuterii de o valoare inestimabilă — totul în doar 3 minute și 58 de secunde. Potrivit unei reconstituiri realizate de BFM TV, cu sprijinul serviciului Poliției Judiciare și al unei animații grafice spectaculoase semnate de Isabelle Quintard și Thibaud Larrieu-Gibier, hoții au acționat cu o precizie uluitoare.
Cum s-a desfășurat jaful
Cei doi au intrat în muzeu folosind un sistem de acces improvizat, evitând alarmele și camerele de supraveghere.sursă: captură video reconstituire AI/BFM TV
-
Au spart vitrinele de securitate care adăposteau bijuteriile, majoritatea provenind din colecția istorică a Coroanei Franței.
-
Au părăsit incinta înainte ca agenții de pază să poată interveni.
Vezi RECONSTITUREA VIDEO.
