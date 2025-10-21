Șefii SALROM au fost demiși, la mai bine de patru luni de la dezastrul din Salina Praid. Decizia a fost luată prin votul acționarilor companiei de stat, iar anunțul a fost făcut de către ministru Economiei Fosta echipă de management este acuzată că a ignorat toate neregulile care au dus la prăbușirea aline și că a făcut achiziții inutile și costisitoare.