Deocamdată nu se știe exact care sunt obiectele furate sau valoarea acestora. Confirmarea că a avut loc un jaf a venit de la ministrul francez al Culturii, care s-a deplasat de urgență la muzeu pentru a asista la anchetă.

Ministrul a mai spus că nicio persoană nu a fost rănită și că furtul s-a produs dimineața, la deschiderea clădirii. Luvru este cel mai vizitat muzeu din lume și adăpostește unele dintre cele mai valoroase obiecte de artă.

Printre acestea se află și Mona Lisa, celebrul tablou pictat de Leonardo Da Vinci. Reprezentanții muzeului au transmis că instituția va rămâne închisă pe tot parcursul zilei.