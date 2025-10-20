Cei trei hoți au reușit să fure nouă bijuterii, printre care un colier, o broșă și o tiară. În urma jafului, muzeul a fost închis în restul zilei.

Bijuterii scumpe, furate din muzeu. Hoții sunt acum căutați

Hoții au reușit să pătrundă în cel mai păzit muzeu din lume cu un lift pentru marfă și au fugit cu mai multe bijuterii. Un vizitator a declarat că unul dintre indivizi părea un angajat al muzeului și l-a văzut în timp ce forța o vitrină. În tot acest timp, oamenii care se aflau la Luvru în acel moment se plimbau prin galerie, fără să-i acorde atenție.

Aceștia ar fi intrat în clădire dinspre malul Senei, printr-o zonă unde se desfășurau lucrări de construcție. Doi dintre ei au ajuns în galeria unde se află o parte dintre bijuteriile din colecția lui Napoleon cu ajutorul unui lift de serviciu, spun anchetatorii.

În timp ce doi indivizi acționau în interior, al treilea infractor ar fi rămas afară, pentru a asigura calea de scăpare. Potrivit polițiștilor, hoții erau echipați cu mici fierăstraie cu lanț și au fugit ulterior pe scutere.

Anchetatorii precizează că operațiunea ar fi durat doar șapte minute. Indivizii sunt acum căutați de oamenii legii.

Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, adăpostește unele dintre cele mai valoroase opere de artă, inclusiv celebra Mona Lisa pictată de Leonardo da Vinci.