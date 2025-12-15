În cadrul unei întâlniri a senatorilor PSD s-a decis susținerea moțiunii inițiate de AUR împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoiuanu, care va fi dezbătută, luni, în Parlament.

Voturile venite din partea PSD vor genera o trecere a moțiunii simple, însă din punct de vedere procedural, asta nu înseamnă că Buzoianu va pleca de la Ministerul Mediului.

Cu toate acestea, trecerea moțiunii de cenzură va crește presiunea asupra lui Ilie Bolojan ca prin retreagerea sprijinului politic să o dea afară din Executiv pe Diana Buzoianu, iar cei de la USR să numească un alt ministru.