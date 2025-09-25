Zebroidul din Suceava se remarcă prin blana sa maro, pe care se întind dungi negre, asemănătoare celor specifice zebrelor. Panoul de prezentare din incinta grădinii zoologice subliniază unicitatea animalului: „Exemplar unicat în țară. Zebroidul este rezultatul unei escapade amoroase dintre un mascul de zebră (Equus zebra) și o femelă de ponei.”

Reacții amuzante și comentarii virale pe internet

Prezența zebroidului a stârnit numeroase reacții, mai ales după ce un videoclip a fost postat pe TikTok. Mesajul afișat pe filmare a atras atenția: „Încă sunt fascinată de imprimeu, îmi doresc unul la fel pentru lenjeria de pat, pentru pijamale și colant pentru mașină”.

Gorila cu degete de om a devenit atracția unei grădini zoologice. Vizitatorii sunt fascinați, dar unii mărturisesc că simt și un sentiment de teamă

Internauții nu s-au lăsat mai prejos și au adăugat comentarii pline de umor: „Rezultatul unei escapade amoroase”, „Bine că nu e zonei”, „Asta e zebra de pe Shein, Temu” sau „Zici că e făcut cu AI”.

Singurul exemplar de acest fel din România

Zebroidul din Suceava este unic în țară și constituie o raritate chiar și la nivel internațional. Vizitatorii au ocazia să vadă pe viu acest animal cu trăsături mixte și să descopere complexitatea genetică ce face posibilă apariția sa.

O altă atracție spectaculoasă: ligrul Goliath

Pe lângă zebroid, grădina zoologică din Suceava a mai adăugat o vedetă în colecția sa exotică. Este vorba despre ligrul Goliath, un pui rezultat din încrucișarea unui leu mascul cu o femelă de tigru. Ligrul se numără printre cele mai rare animale de pe glob, fiind cunoscute doar aproximativ 20 de exemplare.

Goliath, aflat la vârsta de câteva luni, a atras atenția turiștilor prin aspectul său spectaculos și a devenit extrem de fotogenic, apărând în numeroase fotografii și filmulețe realizate de vizitatori.

Austeritate a ajuns la Grărdina Zoologică Băneasca. Cu cât se scumpesc biletele?