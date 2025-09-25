Video. Un animal mai neobișnuit a devenit atracția grădinii zoologice din Suceava. „Asta e zebra de pe Shein, Temu”

La grădina zoologică din Suceava, vizitatorii au parte de o surpriză rar întâlnită. Un zebroid, născut din împerecherea unui mascul de zebră și a unei femele de ponei, a devenit în scurt timp atracția principală. Apariția sa inedită i-a cucerit atât pe turiștii care vin să îl admire.

Zebroidul din Suceava se remarcă prin blana sa maro, pe care se întind dungi negre, asemănătoare celor specifice zebrelor. Panoul de prezentare din incinta grădinii zoologice subliniază unicitatea animalului: „Exemplar unicat în țară. Zebroidul este rezultatul unei escapade amoroase dintre un mascul de zebră (Equus zebra) și o femelă de ponei.”

Reacții amuzante și comentarii virale pe internet

Prezența zebroidului a stârnit numeroase reacții, mai ales după ce un videoclip a fost postat pe TikTok. Mesajul afișat pe filmare a atras atenția: „Încă sunt fascinată de imprimeu, îmi doresc unul la fel pentru lenjeria de pat, pentru pijamale și colant pentru mașină”.

Internauții nu s-au lăsat mai prejos și au adăugat comentarii pline de umor: „Rezultatul unei escapade amoroase”, „Bine că nu e zonei”, „Asta e zebra de pe Shein, Temu” sau „Zici că e făcut cu AI”.

Singurul exemplar de acest fel din România

Zebroidul din Suceava este unic în țară și constituie o raritate chiar și la nivel internațional. Vizitatorii au ocazia să vadă pe viu acest animal cu trăsături mixte și să descopere complexitatea genetică ce face posibilă apariția sa.

O altă atracție spectaculoasă: ligrul Goliath

Pe lângă zebroid, grădina zoologică din Suceava a mai adăugat o vedetă în colecția sa exotică. Este vorba despre ligrul Goliath, un pui rezultat din încrucișarea unui leu mascul cu o femelă de tigru. Ligrul se numără printre cele mai rare animale de pe glob, fiind cunoscute doar aproximativ 20 de exemplare.

Goliath, aflat la vârsta de câteva luni, a atras atenția turiștilor prin aspectul său spectaculos și a devenit extrem de fotogenic, apărând în numeroase fotografii și filmulețe realizate de vizitatori.

