Accident grav în Portul Constanța: doi MORȚI și doi răniți / Foto: Arhivă
Accident grav în Portul Constanța: doi MORȚI și doi răniți / Foto: Arhivă

Doi bărbați au murit și alți doi au fost răniți în urma unui accident teribil de muncă produs, miercuri, în Portul Constanța. Conform primelor informaţii, un pneu al unui utilaj ar fi făcut explozie, iar suflul acesteia i-ar fi proiectat pe cei doi muncitori la câţiva metri. Aceştia au decedat în urma rănilor suferite.

UPDATE Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au explicat cum s-a produs accidentul de muncă. 
”Din primele cercetări a reieşit faptul că ar fi explodat o anvelopă a unui utilaj de manipulare a containerelor. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimelor”, au afirmat poliţiştii. 
 
Cercetările continuă pentru a stabili cauzele care au dus la producerea tragediei. 

ȘTIREA INIȚIALĂ

Un accident de muncă s-a produs miercuri dimineață în Dana 5 a Portului Constanța. Din primele informații, patru persoane au fost implicate. Vorbim despre patru bărbați. Dintre aceștia, doi și-au pierdut viața.

Potrivit ISU Constanța, este vorba de doi bărbați, de 52 și 64 de ani, care nu au răspuns manevrelor de resuscitare.

A treia victimă, un bărbat de 63 de ani, a refuzat transportul la spital, iar un al patrulea bărbat, de 57 de ani, a fost dus la spital cu un traumatism la picior.

Autoritățile fac cercetări la fața locului.