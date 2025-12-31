UPDATE Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au explicat cum s-a produs accidentul de muncă.

”Din primele cercetări a reieşit faptul că ar fi explodat o anvelopă a unui utilaj de manipulare a containerelor. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimelor”, au afirmat poliţiştii.

Cercetările continuă pentru a stabili cauzele care au dus la producerea tragediei.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Un accident de muncă s-a produs miercuri dimineață în Dana 5 a Portului Constanța. Din primele informații, patru persoane au fost implicate. Vorbim despre patru bărbați. Dintre aceștia, doi și-au pierdut viața.

Potrivit ISU Constanța, este vorba de doi bărbați, de 52 și 64 de ani, care nu au răspuns manevrelor de resuscitare.

A treia victimă, un bărbat de 63 de ani, a refuzat transportul la spital, iar un al patrulea bărbat, de 57 de ani, a fost dus la spital cu un traumatism la picior.

Autoritățile fac cercetări la fața locului.