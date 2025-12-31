În anii precedenți, bătăia cu bâte de la Ruginoasa s-a lăsat cu capete sparte și internări în spital. Cu toate acestea, cei mai mulți dintre localnici apără tradiția și spun că nu simt Revelionul dacă nu se bat.

Cele două cete de mascați din Ruginoasa, cea din vale și cea din deal, au făcut tot posibilul pentru a se lupta și anul acesta cu bâte. Cu toate acestea, jandarmii s-au pregătit din timp și i-au ținut pe loc pe săteni.

"Am desfășurat activități preventive cu scopul de a informa cetățenii comunei cu privire la riscurile la care se supun dacă participă la obiceiul pe care îl au aici, în localitate, și mă refer, în principal, la riscurile privitoare la sănătatea fizică în cazul în care se angajează în confruntări violente, potrivit tradiției locului", a declarat un reprezentant al Jandarmeriei.

Potrivit tradiției, tinerii din deal și din vale trebuie să își dispute supremația în fiecare an. Măștile uriașe ar trebui să îi protejeze, însă de multe ori, violențele au escaladat.