'Au fost salvate 33 de persoane. Dintre acestea, 10 au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital. Din păcate o persoană a decedat și a fost predată la Serviciul IML', a precizat Salvamont România, pe pagina sa de Facebook.



Conform sursei citate, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 32 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.



Cele mai multe - nouă apeluri - au fost primite pentru Salvamont Maramureș.



S-au mai primit solicitări pentru:

* Salvamont Lupeni - 5 apeluri

* Salvamont Neamț, Salvamont Gorj și Salvamont Cluj - câte 3 apeluri

* câte 2 apeluri pentru Salvamont Voineasa, Salvamont Sibiu și Salvamont Județul Brașov,

* câte un apel pentru Salvamont Municipiul Brașov, Salvamont Argeș și Salvamont Caraș Severin - Semenic.



De asemenea, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit, în ultimele 24 de ore, și 27 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană