Cele mai bizare tradiții și superstiții de Revelion la nivel global. Obiceiuri ciudate care aduc noroc

Cele mai bizare tradiții și superstiții de Revelion la nivel global. Obiceiuri ciudate care aduc noroc
Cele mai bizare tradiții și superstiții de Revelion la nivel global. Obiceiuri ciudate care aduc noroc

Sunt foarte multe superstiții ciudate  în lume de Revelion. Schimbarea de cifră de la sfârșitul anului are în ea credința că vechiul an care moare și nu se mai întoarce vreodată lasă loc de mai bine.