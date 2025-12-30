Coaste de porc glazurate cu miere și sos barbecue – Ingrediente

1,5 kg coaste de porc

2 linguri sare

1 linguriță piper negru proaspăt măcinat

1 linguriță boia dulce

½ linguriță boia afumată

1 linguriță usturoi granulat

1 linguriță ceapă granulată

150 ml sos barbecue

3 linguri miere

2 linguri ketchup

1 lingură oțet de mere

1 linguriță muștar

½ linguriță piper.

Rețeta coastelor de porc glazurate la cuptor – Mod de preparare

Îndepărtează membrana subțire de pe spatele coastelor, dacă este prezentă, pentru a obține o carne mai fragedă. Șterge coastele cu prosoape de hârtie. Amestecă sarea cu piperul, boiaua dulce, boiaua afumată, usturoiul și ceapa granulată, apoi freacă bine coastele pe ambele părți cu acest amestec de condimente.

Acoperă coastele și lasă-le la marinat minimum 2 ore, ideal peste noapte, la frigider. Scoate-le din frigider cu aproximativ 30 de minute înainte de coacere.

Cum prepari coaste de porc glazurate cu miere și sos barbecue

Așază coastele într-o tavă mare, cu osul în jos. Acoperă tava foarte bine cu folie de aluminiu și introdu-o în cuptorul preîncălzit la 160°C. Coace coastele timp de aproximativ 2 ore, până când carnea este fragedă și începe să se desprindă ușor de pe os.

Între timp, pregătește glazura amestecând sosul barbecue cu mierea, ketchupul, oțetul de mere, muștarul și piperul. Amestecă bine până obții un sos omogen.

Scoate tava din cuptor, îndepărtează folia și unge coastele din abundență cu glazura pregătită. Mărește temperatura cuptorului la 190°C și reintrodu tava neacoperită. Coace încă 25-30 de minute, ungând coastele de 2-3 ori cu sosul din tavă, până când glazura devine lipicioasă, lucioasă și bine caramelizată.

Scoate delicioasele coaste de porc glazurate cu miere și sos barbecue din cuptor și lasă-le să se odihnească 10 minute înainte de tăiere. Taie-le între oase și servește-le imediat, alături de garnituri simple. Sunt fragede, aromate și pline de gust, cu acea glazură dulce-afumată care le face imposibil de refuzat.

sursa: Ca Tine