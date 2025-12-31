Sărbătoare 31 decembrie. O mare Sfântă, pomenită de Biserică. Află cine își serbează onomastica

Sărbătoare 31 decembrie. O mare Sfântă, pomenită de Biserică. Află cine își serbează onomastica
Pe data de 31 decembrie a fiecărui an creștinii ortodocși fac pomenirea Sfintei Melania Romana. Este cruce neagră în calendar.

Sfanta Cuvioasa Melania Romana s-a nascut la Roma intr-o familie de nobili,  in a doua jumatate a secolului  al  IV-lea.  A fost silita  de catre parintii sai  sa se casatoreasca cu un tanar nobil, Alpinian, cu care a avut doi copii. Dupa nasterea celui de-al doilea copil, Melania si Alpinian au hotarat sa stea  impreuna doar ca frate si sora.  Dupa o vreme, cei doi copii ai lor s-au mutat la Domnul.

Atunci au hotarat sa imparta averea  saracilor, bisericilor si manastirilor.  Au calatorit in multe tari si cetati, facand pretutindeni danii.  I-au vizitat pe parintii pustia egipteana, invatand mult si zidindu-se sufleteste din convorbirile cu ei. Cuvioasa Melania postea foarte strict, avea randuiala de rugaciune si citea mereu in intregime toate Sfintele Scripturi. 

Sosind la Alexandria, ei au primit binecuvantarea  Sfantului  Chiril. Dupa aceea,  au calatorit la Ierusalim si s-au stabilit la Muntele Maslinilor. Acolo Cuvioasa Melania  a trait  intr-o pestera  vreme de paisprezece ani.  A intemeiat o manastire de barbati si o alta de femei. La chemarea unei rude de-a ei, cuvioasa  a calatorit la Constantinopol si l-a convertit la credinta crestina pe senatorul pagan Volusian.  S-a intors la Muntele Maslinilor, unde a trecut la Domnul in anul 439.

Tot astazi facem pomenirea:

Sfantului Zotic, hranitorul de orfani;

Sfantului Ghelasie;

Sfintelor zece fecioare cele din Nicomidia

