Sfanta Cuvioasa Melania Romana s-a nascut la Roma intr-o familie de nobili, in a doua jumatate a secolului al IV-lea. A fost silita de catre parintii sai sa se casatoreasca cu un tanar nobil, Alpinian, cu care a avut doi copii. Dupa nasterea celui de-al doilea copil, Melania si Alpinian au hotarat sa stea impreuna doar ca frate si sora. Dupa o vreme, cei doi copii ai lor s-au mutat la Domnul.

Atunci au hotarat sa imparta averea saracilor, bisericilor si manastirilor. Au calatorit in multe tari si cetati, facand pretutindeni danii. I-au vizitat pe parintii pustia egipteana, invatand mult si zidindu-se sufleteste din convorbirile cu ei. Cuvioasa Melania postea foarte strict, avea randuiala de rugaciune si citea mereu in intregime toate Sfintele Scripturi.

Sosind la Alexandria, ei au primit binecuvantarea Sfantului Chiril. Dupa aceea, au calatorit la Ierusalim si s-au stabilit la Muntele Maslinilor. Acolo Cuvioasa Melania a trait intr-o pestera vreme de paisprezece ani. A intemeiat o manastire de barbati si o alta de femei. La chemarea unei rude de-a ei, cuvioasa a calatorit la Constantinopol si l-a convertit la credinta crestina pe senatorul pagan Volusian. S-a intors la Muntele Maslinilor, unde a trecut la Domnul in anul 439.

Tot astazi facem pomenirea:

Sfantului Zotic, hranitorul de orfani;

Sfantului Ghelasie;

Sfintelor zece fecioare cele din Nicomidia