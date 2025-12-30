Sumele provin din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Transport 2021–2027, conform articolului 93, alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021.

Potrivit lui Nazare, fondurile reprezintă rambursări pentru cheltuieli inițiale suportate prin PNRR, de beneficiari din domeniul transporturilor, pentru proiecte mari de infrastructură — între care autostrada Ploiești–Buzău–Focșani și alte investiții majore. În perioada septembrie–decembrie, Guvernul a mutat aceste proiecte din PNRR în cadrul Programului Transport 2021–2027, pentru o utilizare mai eficientă a fondurilor europene.

„Foarte important: acești bani nu provin din taxele și impozitele românilor. Sunt fonduri europene care intră direct în economia României și sunt investiții directe în infrastructură, dezvoltare regională și servicii publice.”, a declarat Nazare într-o postare pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, el a apreciat cooperarea dintre Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanțelor și beneficiarii proiectelor majore precum CNAIR, CFR SA și Metrorex.

Ministrul a mulțumit vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto, pentru sprijinul acordat României, menționând discuțiile purtate în timpul vizitei oficialului european la București, când s-a solicitat accelerarea acestor plăți.

Totodată, Nazare a anunțat că, pe 29 decembrie, autoritățile locale au efectuat plăți de aproximativ 714 milioane de lei prin trezorerie, în cadrul Titlului 60 – granturi PNRR, pentru investiții finanțate din fonduri europene destinate mobilității urbane, eficienței energetice și altor proiecte locale.

„O veste foarte bună pentru finanțele publice și pentru economia României, în penultima zi din an.

Mulțumesc, Raffaele Fitto, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, pentru sprijinul acordat României - inclusiv în urma discuțiilor avute la vizita sa în țara noastră, când am solicitat susținere pentru accelerarea acestor plăți.

