Ciprian Ciucu s-a întâlnit recent la Guvern cu Bolojan și Nazare pentru a discuta problema banilor din București. Edilul susține că Bucureștiul este la un pas de faliment. Asta deși Nicușor Dan se lăuda că a stabilizat situația bugetului găurit de datorii.

Acuzații grave. Cum vor să calce în picioare turismul?

Ciprian Ciucu se grăbește să pună în practică sfaturile pe care le-a primit de la Ilie Bolojan. Dovadă stă noua taxă care va fi introdusă în București de anul viitor. Potrivit hotărârii Consiliului General, fiecare turist cazat în oraș va fi nevoit să plătească 10 lei pe noapte. Astfel, autoritățile vor să strângă nu mai puțin de 3 milioane de euro pe an.

Interesant este că noua taxă a fost adoptată la doar patru zile de la publicarea proiectului. De aceea, au apărut îngrijorări semnificative cu privire la modalitatea în care vor fi folosiți banii strânși. Cei 10 lei pe noapte vor fi colectați de furnizorii de cazare, de platformele de rezervări sau de agențiile de turism. În caz de neplată, amenda se ridică la 1.500 de lei pentru persoane fizice și 4.000 de lei pentru companii.

Federația Industriei Hoteliere din România a avertizat că noua taxă ar putea avea un impact negativ asupra turismului, mai ales că orașul a înregistrat recent o creștere a numărului de vizitatori. Hotelierii sancționează graba în care a fost scris proiectul și spun că este lipsit de transparență. Viteza în care a fost aprobată taxa amintește de modalitatea de lucru a lui Ilie Bolojan, cu care Ciprian Ciucu s-a consultat recent.

În prealabil, prima conferință în calitate de primar general al Capitalei susținută de Ciprian Ciucu a creat adevărate tensiuni. După ani la rând în care Nicușor Dan s-a lăudat că a preluat primăria cu datorii uriașe pe care le-a achitat, Ciucu îl contrazice.