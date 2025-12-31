Carnea de porc, odinioară nelipsită, a devenit un lux. Cozonacii se cumpără mai rar, iar vinul bun este înlocuit cu alternative mai ieftine. Nici pestele, considerat norocul noului an, nu se mai cumpără ca in anii trecuți.

Prețurile au crescut, în medie, cu aproximativ 20%. Un kilogram de caras costă 22 de lei, crapul se vinde cu 30 de lei kilogramul, iar cel sălbatic ajunge la 33 de lei.

Mai accesibile rămân hamsiile sărate, la 15 lei kilogramul, și scrumbia la 25 de lei kilogramul. Chiar și așa, oamenii spun că nu pot renunța la tradiție chiar dacă anul acesta vor cumpăra mai puțin decât în alți ani.

Astfel, în 2025 peștele a devenit simbolul unei sărbători modeste, al unui Revelion trăit cu frâna trasă.