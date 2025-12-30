Lângă vehicul se aflau patru turiști, două femei și doi bărbați, vizibil speriați, dar nevătămați.

Potrivit informațiilor transmise de jandarmi, accidentul s-a produs din cauza stratului de gheață ascuns sub zăpadă, care a făcut ca șoferul să piardă controlul volanului. Mașina a derapat și s-a oprit în brazii de pe marginea drumului, suferind avarii serioase.

După ce s-au asigurat că niciuna dintre persoane nu are nevoie de îngrijiri medicale, jandarmii au trecut la următoarea etapă: recuperarea autoturismului. Cu ajutorul utilajelor de deszăpezire din zonă, intervenția a durat aproximativ o oră, timp în care mașina a fost ridicată în siguranță și readusă pe carosabil.

Acțiunea promptă a echipajului montan a împiedicat o situație care ar fi putut deveni mult mai gravă, având în vedere condițiile dificile de iarnă din zonă.

