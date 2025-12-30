În cadrul ritualului desfășurat pe o plajă din apropierea Limei, îmbrăcați în costume andine și înconjurați de fum de tămâie, flori și obiecte sacre, maeștrii spirituali au transmis un mesaj sumbru: conflictele globale, inclusiv războiul dintre Rusia și Ucraina, vor continua și în anul următor.

În timp ce dansau și invocau spiritele, șamanii au cerut pace pentru întreaga lume, avertizând că energiile anului 2026 indică persistența tensiunilor internaționale. Ei au subliniat că ritualul lor are rolul de a calma conflictele și de a proteja omenirea într-o perioadă considerată încărcată de instabilitate.

Ritual pentru pace și avertismente despre conflictul ruso‑ucrainean

Unul dintre maeștri, Andres de los Santos, a explicat motivul pentru care șamanii au considerat necesară o ceremonie colectivă:

„Războiul va continua să existe în lumea de astăzi. Vedem în continuare că persistă conflictele, nu le vedem oprindu-se, motiv pentru care a fost extrem de urgent ca toţi maeștrii (n.r. șamanii) din întregul Peru să se reunească şi să îndeplinească un ritual special pentru a pune capăt sau pentru a calma războiul dintre Ucraina și Rusia, precum şi conflictele din alte câteva ţări care se află cu adevărat în stare de conflict.”

Ceremonia a inclus și consumul tradițional de amestecuri halucinogene din plante, despre care șamanii cred că le amplifică capacitatea de a vedea viitorul. În mijlocul ritualului, participanții au făcut ofrande pentru armonie și stabilitate globală.

Ana Maria Simeon, una dintre șamanele prezente, a transmis un mesaj direct:

„Am făcut ofrande pentru a avea un an mai bun, astfel încât anul viitor atât ţara noastră, cât şi alte ţări să aibă pace şi linişte. De asemenea, am cerut ca (n.r. Nicolás) Maduro să plece, să se retragă.”

Predicții trecute: unele exacte, altele ratate

Deși nu toate previziunile lor se adeveresc, șamanii sunt cunoscuți pentru câteva predicții care s-au confirmat. În decembrie 2023, ei au anunțat că fostul președinte peruan Alberto Fujimori va muri în maximum 12 luni, lucru care s-a întâmplat în septembrie 2024, când acesta a decedat din cauza cancerului.

Pe de altă parte, alte predicții nu s-au materializat. Anul trecut, șamanii avertizau asupra unui posibil „război nuclear” între Israel și Gaza, scenariu care nu s-a confirmat.

Un ritual care continuă să fascineze lumea

Indiferent de acuratețea predicțiilor, ritualul șamanilor peruani rămâne un eveniment urmărit anual în întreaga lume. Ceremonia combină tradiții ancestrale, simbolism spiritual și interpretări mistice ale viitorului, oferind o perspectivă neobișnuită asupra anului care urmează.