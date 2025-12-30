Fenomenul reflectă o schimbare profundă a pieței muncii, în care inteligența artificială devine o alternativă mai rapidă și mai puțin costisitoare pentru anumite activități. Deși progresul tehnologic aduce beneficii economice semnificative, impactul social este considerabil, mai ales pentru angajații ale căror competențe pot fi replicate de algoritmi.

Companii de top care au redus personalul în favoarea automatizării

Deciziile de concediere nu au fost luate de firme mici, ci de giganți economici cu afaceri globale, activi în domenii precum tehnologie, industrie, retail sau servicii. Printre companiile care au anunțat reduceri importante de personal se numără:

UPS – aproximativ 48.000 de posturi eliminate

Amazon – 30.000 de angajați

Intel – 24.000

Nestlé – 16.000

Accenture – 11.000

Ford – 11.000

Novo Nordisk – 9.000

Microsoft – 7.000

PwC – 5.600

Salesforce – 4.000

Paramount – 2.000

Target – 1.800

Kroger – 1.000

Applied Materials – 1.444

Meta – 600

Specialiștii în economie avertizează că aceste măsuri nu reprezintă doar o reducere de costuri, ci semnalează începutul unui nou model economic, în care inteligența artificială nu schimbă doar locurile de muncă, ci și modul în care sunt construite afacerile.

Poate fi evitată înlocuirea oamenilor cu A.I.?

Teama pierderii locului de muncă din cauza automatizării este una tot mai prezentă. În timp ce unii consideră că inteligența artificială poate substitui cu succes angajații umani, alții susțin că interacțiunea umană, creativitatea și empatia nu pot fi replicate complet de mașini.

Experții în tehnologie recomandă adaptarea continuă la noile realități ale pieței muncii. Dezvoltarea competențelor personale, recalificarea profesională și învățarea abilităților care nu pot fi ușor automatizate sunt considerate esențiale pentru viitor.

Domenii vulnerabile și domenii protejate de automatizare

Cele mai afectate sectoare de integrarea inteligenței artificiale sunt:

IT și software;

call-center și suport clienți;

design digital;

sectorul financiar și bancar.

În schimb, există domenii în care prezența umană rămâne indispensabilă, precum:

sănătatea;

educația;

cercetarea;

construcțiile și activitățile manuale specializate.

Tranziția către inteligența artificială pare inevitabilă, însă modul în care societatea va gestiona această schimbare va determina dacă tehnologia va deveni un aliat sau o sursă majoră de dezechilibru social.