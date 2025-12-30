„Peste altitudinea de 1800 m, vântul puternic a favorizat acumularea zăpezii recente și formarea de plăci de vânt, în special în zonele de creastă și pe versanții nordici. Zăpada nou-depusă este așezată peste un strat mai vechi, înghețat, cu aderență scăzută, ceea ce crește instabilitatea stratului nivos.



În aceste condiții, declanșarea avalanșelor de dimensiuni mici și medii este posibilă chiar și la suprasarcini reduse, iar pe anumite pante înclinate pot apărea declanșări spontane.



Sub 1800 m, stratul de zăpadă este mai redus, însă pot apărea curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni, în special la altitudini de 1600–1800 m, pe versanții umbriți.”, transmite Salvamont Sibiu.

Avertizarea de grad 3 (însemnat) e valabilă de marți, 30 decembrie 2025, ora 14:00, până miercuri, 31 decembrie, ora 20:00, în special în zona Bâlea Lac. Buletinele nivometeorologice confirmă condiții similare în Carpații Meridionali, cu vânt de 40-90 km/h pe creste.

Recomandări Salvamont

Evitați traseele alpine, crestele, văile înclinate și zonele expuse avalanșelor.

Nu părăsiți traseele marcate și ocoliți versanții cu acumulări de zăpadă.

Echipați-vă corespunzător iarna; fără experiență sau echipament adecvat, stați departe de zone înalte.

Consultați zilnic buletinele nivometeorologice și prognoza meteo; în urgență, sunați 112 sau Dispeceratul Salvamont.