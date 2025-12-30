Femeia, cunoscută pentru disciplina și rigoarea profesională, îi cerea fiicei implicare și responsabilitate, în timp ce aceasta își dorea libertate.

Diferențele de mentalitate și tensiunile repetate ar fi dus la gestul extrem, spun anchetatorii. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Detalii șocante în cazul crimei din Sibiu

Potrivit legii, în cazul unei condamnări definitive, fiica nu va putea beneficia de moștenire, conform codului civil, aceasta va fi deposedată automat de toată averea.

Pe toată perioada de la comiterea crimei, autoarea oribilei fapte nu ar fi bănuit că este vizată direct de anchetă. Ea a fost reținută în momentul în care ieșea dintr-un cinematograf, alături de copii. Venise recent din Dubai, unde se stabilise temporar, și se afla în țară pentru a finaliza vânzarea ultimei proprietăți rămase din moștenire, chiar casa în care și-a ucis mama cu sânge rece. La rândul ei, prietena acuzată că ar fi ajutat-o a fost ridicată de polițiști din fața spitalului din Cisnădie, unde lucra ca asistentă medicală.

Femeia ucisă avea 69 de ani și era cunoscută drept o persoană serioasă, cu disciplină și rigoare profesională impuse prin meseria sa de contabil. Potrivit probelor strânse timp de un an și jumătate, relația între cele două era una foarte tensionată, cu certuri frecvente. Mama îi cerea fiicei mai multă responsabilitate, iar aceasta își dorea o viață mai ușoară. Asta ar fi dus la gestul extrem al femeii de 38 de ani.

Victima administra o firmă de contabilitate cu aproximativ 15 angajați și investise masiv în imobiliare: case, apartamente și terenuri pe numele său.