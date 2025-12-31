Ce conduită trebuie să adopte o doamnă

Încă din cele mai vechi timpuri manierele şi eticheta şi-au făcut loc printre regulile nescrise admise ale oricărei societăți, din nevoia unei conviețuiri armonioase şi cât mai lipsită de haos. Întotdeauna au existat diferențe între manierele pe care trebuie să le aibă un domn şi ce conduită trebuie să adopte o doamnă.

Societatea modernă a făcut ca multe dintre acestea să se transforme de-a lungul timpului, pentru a răspunde vremurilor şi cerințelor sale. Iar altele au rămas aceleaşi de multă vreme.

Aşa se face că multe dintre bunele maniere ce erau destinate în trecut doamnelor să se fi adaptat vremurilor sau chiar să fi dispărut. Epoca modernă, apariția tehnologiei, invenția automobilului şi mişcările feministe de obținere a egalității în drepturi a femeii cu bărbatul au condus la aceste schimbări.

Totuşi, nu putem spune că femeia modernă nu trebuie să țină cont de conduita pe care o adoptă, iar codul bunelor maniere actual că nu are reguli dedicate doamnelor. Pe lângă cele comune pe care orice om manierat trebuie să le aibă în societate, indiferent de sex, femeia modernă are şi ea reguli de care trebuie să țină cont. Aceasta trebuie să știe ce conduită trebuie să adopte o doamnă.

Reguli de bune maniere pentru femei

Iată ce conduită trebuie să adopte o doamnă și de ce reguli trebuie să țină cont.

O doamnă nu va intra niciodată singură într-un bar sau local în care se servesc cu preponderență băuturi alcoolice.

Într-un bar, restaurant sau local, chiar dacă este însoțită, o doamnă nu intră niciodată prima, va lăsa partenerul să facă asta.

Se va preocupa ca ținuta să fie întotdeauna una elegantă atunci când merge la un spectacol de teatru, balet, operă, simfonic sau oricare altul unde eticheta o cere.

Va aştepta întotdeauna ca ea să fie cea căreia îi va fi prezentat un domn, de către altcineva, în cadrul unei reuniuni şi nu va lua ea inițiativa.

O doamnă aşteaptă să fie salutată, nu salută ea prima, excepții fac cazurile în care intră într-o încăpere sau are de-a face cu o persoană mai în vârstă.

Intotdeauna, indiferent de starea de spirit pe care o are, o doamnă va avea grijă ca salutul său să fie însoțit de un zâmbet.

O doamnă nu va ridica niciodată tonul, nu se va certa în public şi nu va menține discuții contradictorii.

Nu va purta niciodată discuții interminabile în mijlocul străzii, se va rezuma, chiar şi în cazul unei întâlniri neprevăzute, la maximum 5 minute.

Alte reguli de bune maniere pentru doamne

Niciodată nu va da sfaturi, decât atunci când i se cer. Excepția se regăseşte în familie şi, în unele cazuri, între cei foarte apropiați.

Ştie să aleaga mereu ținuta vestimentară potrivită cu momentul zilei şi cu ocazia respectivă.

O doamnă adevărată nu va renunța nicicând, indiferent de situație, la eleganța, rafinamentul, decența şi bunele manierele.