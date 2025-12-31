„Alertele de vânt și viscol se mențin până spre orele serii. Avem un cod galben pentru Carpații Orientali și Carpații Meridionali, unde vântul bate cu putere. Viteze mari în zona de creastă unde sunt așteptate valori de 90-120 de kilometri pe oră. De asemenea, ninsori, în general slabe cantitativ, dar viscolite.

Intensificări ale vântului și viscol așteptăm și în nordul și nord-estul Moldovei, prin Transilvania, cu rafale de vânt în aceste zone de 55-70 de kilometri pe oră.

În ceea ce privește vremea de la noapte, de Revelion, o vreme în continuare rece, temperaturi scăzute. Ninsori vor mai fi și la noapte, dar tot așa, slabe cantitativ, mai ales pe partea de vest, centru și nord. Deci, pe Maramureș, Transilvania, Bucovina, Banat, Crișana, aspect de iarnă, ninsori, în continuare.

Va fi o noapte în care temperaturile vor scădea până spre -14 grade. Minime între -14 și -4 grade, iar în Capitală o temperatură minimă de -9, -7 grade. Așadar, o noapte rece, geroasă prin centrul țării, prin zona subcarpatică din sud și la fel va fi și în prima zi din 2026”, a declarat pentru Realitatea PLUS meteorologul de serviciu al ANM, Mihai Huștiu.