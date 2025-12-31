Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS Titi Aur face dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS: ”În 30 octombrie 1987 am fugit din țară, adică am luat trenul, m-am dus la Timișoara și am zis că trebuie să găsesc o cale, nu se poate. Eu îmi imaginam atunci că frontiera e așa cum vedeam în filme, la Auschwitz, cu sârmă ghimpată, cu patrule care trec și își dau parola, dar mi-am zis că trebuie să fie o cale, pentru că unii plecau, deci trebuie să fie o gaură în gardul ăla, pe undeva.”

