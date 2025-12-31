Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS Titi Aur face dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS - VIDEO

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS aduc dezvăluiri în premieră. Invitat la Realitatea PLUS, Titi Aur vorbește deschis despre momentul dramatic în care, pe 30 octombrie 1987, a decis să fugă din țară, rememorând frica, speranța și căutarea unei „ieșiri” dintr-un sistem închis, într-o confesiune emoționantă despre curaj și supraviețuire.

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS Titi Aur face dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS: ”În 30 octombrie 1987 am fugit din țară, adică am luat trenul, m-am dus la Timișoara și am zis că trebuie să găsesc o cale, nu se poate. Eu îmi imaginam atunci că frontiera e așa cum vedeam în filme, la Auschwitz, cu sârmă ghimpată, cu patrule care trec și își dau parola, dar mi-am zis că trebuie să fie o cale, pentru că unii plecau, deci trebuie să fie o gaură în gardul ăla, pe undeva.”  

