Bolojan sub tirul criticilor. Lumea artistică denunță „masacrul cultural” din noile planuri de austeritate

Valul de austeritate promovat de Ilie Bolojan generează o fractură majoră între administrație și mediul cultural, artiștii reclamând pierderi financiare drastice în urma unui proiect de Ordonanță de Urgență ce vizează modificarea Legii dreptului de autor. Revoltați de noile reglementări care le-ar putea diminua veniturile, reprezentanții lumii artistice au adresat o scrisoare deschisă premierului, avertizând că măsurile de eficiență economică riscă să sacrifice stabilitatea financiară a creatorilor în favoarea unor tăieri bugetare prost gestionate.

Politica de austeritate promovată de Ilie Bolojan începe să erodeze capitalul de susținere de care acesta se bucura, declanșând o revoltă fără precedent în rândul comunității artistice din România.

Tensiunile au fost alimentate de un proiect de Ordonanță de Urgență care propune modificarea Legii dreptului de autor, măsură despre care artiștii susțin că le va diminua direct veniturile și le va afecta drepturile patrimoniale.

În acest context, un grup extins de creatori a transmis o scrisoare deschisă premierului, solicitând retragerea imediată a prevederilor considerate abuzive.

Printre semnatarii documentului se află figuri publice care, până de curând, au fost voci proeminente în susținerea unor lideri precum Ilie Bolojan sau Nicușor Dan, cel mai vocal fiind Tudor Chirilă. Alături de acesta, artiști de renume precum Irina Rimes, Dan Bittman, Damian Drăghici și Loredana Groza acuză executivul că sacrifică drepturile fundamentale ale autorilor în numele unor reforme financiare discutabile.

Semnatarii subliniază că noua legislație ar putea duce la pierderi materiale semnificative pentru toți cei care activează în sectoarele creative, transformând susținerea lor anterioară într-o critică dură la adresa noilor direcții guvernamentale.