Politica de austeritate promovată de Ilie Bolojan începe să erodeze capitalul de susținere de care acesta se bucura, declanșând o revoltă fără precedent în rândul comunității artistice din România.

Tensiunile au fost alimentate de un proiect de Ordonanță de Urgență care propune modificarea Legii dreptului de autor, măsură despre care artiștii susțin că le va diminua direct veniturile și le va afecta drepturile patrimoniale.

În acest context, un grup extins de creatori a transmis o scrisoare deschisă premierului, solicitând retragerea imediată a prevederilor considerate abuzive.

Printre semnatarii documentului se află figuri publice care, până de curând, au fost voci proeminente în susținerea unor lideri precum Ilie Bolojan sau Nicușor Dan, cel mai vocal fiind Tudor Chirilă. Alături de acesta, artiști de renume precum Irina Rimes, Dan Bittman, Damian Drăghici și Loredana Groza acuză executivul că sacrifică drepturile fundamentale ale autorilor în numele unor reforme financiare discutabile.

Semnatarii subliniază că noua legislație ar putea duce la pierderi materiale semnificative pentru toți cei care activează în sectoarele creative, transformând susținerea lor anterioară într-o critică dură la adresa noilor direcții guvernamentale.