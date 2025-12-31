Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), răspunsul la urgențele medicale va fi asigurat prin intermediul celor peste 530 de echipaje SMURD, care încadrează autospeciale pentru transport victime multiple, ambulanțe de prim ajutor și terapie intensivă mobilă, ambulanțe pentru transport neonatologic, precum și autospeciale de descarcerare.



De asemenea, pentru menținerea unui climat de siguranță, IGSU a dispus alocarea de resurse și tehnică specifică de intervenție în proximitatea locurilor unde se organizează activități cultural-artistice cu public numeros, pentru preîntâmpinarea și gestionarea eficientă a situațiilor de urgență.



În domeniul preventiv, inspectorii de prevenire au desfășurat și vor continua să efectueze controale la unități de turism și agrement, spații comerciale, lăcașuri de cult, târguri tematice și zone unde se desfășoară evenimente specifice sărbătorilor de iarnă, pentru identificarea și înlăturarea potențialelor cauze de incendiu.



În același timp, pompierii salvatori sunt pregătiți să intervină prompt în sprijinul autorităților și al cetățenilor, în vederea limitării și înlăturării efectelor fenomenelor hidrometeorologice, în cazul în care acestea vor fi prognozate și se vor manifesta, se menționează în comunicatul IGSU.



Recomandări ale pompierilor pentru noaptea de Revelion:



* În noaptea de Revelion, siguranța trebuie să fie pe primul loc, indiferent dacă vă aflați acasă sau într-o unitate de cazare. Cei care aleg să petreacă sărbătorile în spații de turism trebuie să identifice din timp căile de evacuare și să semnaleze personalului orice pericol sau neregulă.



* Cei care își petrec minivacanța acasă trebuie să acorde o atenție deosebită lumânărilor aprinse. Acestea trebuie puse în suporturi stabile, departe de materiale inflamabile, iar copiii nu trebuie lăsați să se joace cu focul. Mijloacele de încălzire trebuie folosite numai dacă sunt în stare bună de funcționare și nu trebuie lăsate nesupravegheate, iar încăperile trebuie să fie bine aerisite. Instalațiile și aparatele electrice trebuie utilizate cu prudență: evitați improvizațiile, nu supraîncărcați prizele, deconectați aparatele nefolosite și verificați periodic starea prelungitoarelor.