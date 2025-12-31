Totuși, se pare că bradul pus în clădirea ministerului condus de rezistul Dragoș Pîslaru a avut și zile mai bune. Ar fi ajuns în această stare pentru că nimeni nu l-a udat și s-a uscat, iar crengile s-au lăsat la pământ.

Brazii uscați sunt un real pericol, fiindcă se aprind foarte ușor și ard ca o torță. Aceștia sunt în spatele multor incendii din perioada sărbătorilor de iarnă.

Situația este cu atât mai gravă cu cât bradul se află într-o instituție publică, frecventată zilnic de angajați și cetățeni, unde normele de siguranță ar trebui respectate cu strictețe, nu ignorate.