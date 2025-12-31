Hidroelectrica, liderul producției de energie din România, demarează un amplu proces de modernizare tehnologică între 1 și 20 ianuarie 2026, vizând digitalizarea serviciilor și implementarea unui nou sistem informatic de gestionare a bazelor de date.

Această etapă strategică de migrare a informațiilor va genera suspendarea temporară a unor activități esențiale, precum emiterea și corectarea facturilor, reconcilierea soldurilor sau alocarea plăților, afectând orice operațiune care necesită accesarea bazelor de date ale companiei.

Reprezentanții societății subliniază că aceste investiții în infrastructura IT vor asigura, pe termen lung, procese de facturare mult mai rapide, o transparență sporită a situației financiare a clienților și funcționalități digitale superioare, adaptate cerințelor moderne de consum.

Pe durata desfășurării lucrărilor tehnice, plățile efectuate prin transfer bancar sau alte canale externe în primele două săptămâni ale anului vor deveni vizibile în conturile clienților abia după data de 15 ianuarie, fără ca această întârziere să afecteze drepturile contractuale ale consumatorilor.

În ciuda restricțiilor de facturare, activitatea de relații cu publicul se va menține în parametri normali, utilizatorii având în continuare acces la formularul unic de contact, adresele de e-mail dedicate și serviciul de Call Center pentru orice nelămuriri.

Hidroelectrica își asigură clienții că depune toate eforturile pentru ca această tranziție digitală să aibă un impact minim asupra activităților curente, mulțumindu-le pentru înțelegere în parcurgerea acestui demers menit să optimizeze interacțiunea viitoare cu furnizorul de energie.