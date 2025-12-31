UPDATE 14:10 - Ministrul ucrainean al Apărării mulţumeşte României pentru contribuţia financiară de 50 de milioane de euro în cadrul programului privind “Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei”

Ministrul ucrainean al Apărării Denîs Şmîhal a mulţumit României pentru contribuţia de 50 de milioane de euro în cadrul mecanismului ”Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL).

”România se alătură PURL şi contribuie cu 50 de milioane de euro pentru această iniţiativă. Această tranşă de ajutor este esenţială pentru apărarea Ucrainei şi pentru protejarea poporului nostru.

Sunt recunoscător poporului român şi guvernului, precum şi omologului meu, ministrul Apărării Naţionale Radu Miruţă, pentru sprijinul lor neclintit. Fiecare decizie de a sprijini apărarea Ucrainei aduce o pace justă mai aproape”, a scris ministrul ucrainean al Apărării pe X.

UPDATE 12:30 - Ministerul Apărării rus oferă detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reședinței lui Putin

Ministerul Apărării rus a dat miercuri detalii despre presupusul atac ucrainean cu drone împotriva reședinței președintelui rus Vladimir Putin din localitatea Valdai, care ar fi avut loc, potrivit rușilor, între 28 și 29 decembrie, informează EFE.

"Între 28 şi 29 decembrie 2025, regimul de la Kiev a lansat un atac terorist cu vehicule aeriene fără pilot cu rază lungă de acţiune împotriva reşedinţei preşedintelui Federaţiei Ruse din regiunea Novgorod", a informat generalul responsabil cu apărarea antiaeriană a Armatei Ruse, Aleksandr Romanenkov.

Din puncte de lansare diferite, un total de 91 de drone au zburat către obiectiv survolând regiunile Briansk, Smolensk, Tver şi Novgorod, printre altele, potrivit sursei citate.

În consecinţă, 49 de drone au fost distruse în Briansk, una în Smolensk şi 41 în Novgorod.

Autorităţile ruse susţin că primele atacuri au avut loc în 28 decembrie, în jurul orei 19:00 (ora Moscovei), cu drone care au zburat la joasă altitudine şi care au decolat din regiunile ucrainene Sumî şi Cernigău.

"Formaţiunea de atac, numărul de drone desfăşurate şi acţiunile lor coordonate din sud, sud-vest şi vest, îndreptate direct spre reşedinţa preşedintelui rus din regiunea Novgorod, confirmă în mod clar că atacul terorist al regimului de la Kiev a fost selectiv şi atent planificat", a afirmat Romanenkov.

Ministerul Apărării rus a raportat că atacul nu a provocat victime sau pagube pe teritoriul rus, adăugând că "reşedinţa preşedintelui rus nu a suferit pagube".

Ministerul Apărării rus a publicat chiar o înregistrare video care arată un soldat cu chipul blurat stând lângă epava unei drone, împreună cu o hartă care arată traiectoria dronelor lansate în timpul presupusului atac de duminică noapte, scrie AFP.

UPDATE 10:30 - Şeful Statului Major rus afirmă că Putin a ordonat extinderea zonei tampon la Sumi şi Harkov în 2026

Şeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov, a declarat că forţele ruse avansează în apărarea ucraineană şi că preşedintele Vladimir Putin a ordonat extinderea unei zone tampon la Sumi şi Harkov în Ucraina în 2026, au anunţat, miercuri, agenţiile de presă ruse.

Gherasimov ar fi inspectat grupul de trupe „Nord” şi ar fi ţinut o şedinţă într-un post de comandă.



Grupul de trupe „Nord” al Rusiei, format la începutul anului 2024, a operat în nord-estul Ucrainei, încercând să creeze o zonă tampon de-a lungul frontierei în regiunile ucrainene Sumi şi Harkiv, respingând forţele ucrainene şi poziţionându-se pentru a-şi continua avansarea, notează lefigao.fr.

UPDATE 10:00 - Letonia a terminat gardul de 280 de kilometri de la granița cu Rusia

Construcţia unui gard de 280 de kilometri care separă Letonia de Rusia a fost finalizată marţi, după mai mulţi ani de lucrări şi o investiţie de 166 de milioane de euro, informează EFE și Agerpres.

Potrivit postului de televiziune leton LRT, construcţia acestei bariere la frontieră a fost finalizată marţi, acesta fiind unul dintre „cele mai importante proiecte de infrastructură pentru securitatea naţională”, conform Ministerului de Interne al ţării baltice.

Circa şase companii au lucrat la instalarea acestei noi bariere fizice cu Rusia, menită, printre altele, să îmbunătăţească controlul la frontieră.

UPDATE 8:45 - Patru persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în urma atacurilor ruseşti la Odesa

Patru persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în urma atacurilor ruseşti din noaptea de marţi spre miercuri la Odesa, în Ucraina, a declarat pe Telegram Serghei Lysak, şeful administraţiei militare a oraşului.

„Dronele au atacat infrastructurile rezidenţiale, logistice şi energetice din regiunea noastră”, a declarat pe Telegram Oleh Kiper, şeful administraţiei militare regionale, precizând că atacurile au avariat clădiri şi au provocat incendii.

Doi copii în vârstă de 8 şi 14 ani, precum şi un bebeluş de 7 luni au fost răniţi. Un bărbat de 42 de ani se află în stare gravă, potrivit lui Serghei Lysak.

UPDATE 8:00 - Incendiu la rafinăria Tuapse, atacată peste noapte de ucraineni cu drone

Un atac ucrainean cu drone a provocat un incendiu la rafinăria petrolieră Tuapse, a anunțat miercuri dimineață comandamentul operațional al regiunii Krasnodar din Rusia, citat de Reuters.

Atacul a avariat echipamente ale rafinăriei, un dană portuară și cinci locuințe – ferestrele au fost sparte în patru blocuri de apartamente și într-o casă privată – a transmis pe Telegram comandamentul operațional Krasnodar.

Tuapse, din regiunea Krasnodar, se află în sud-vestul Rusiei, pe malul Mării Negre, la aproximativ 350 km de cele mai apropiate teritorii ucrainene, de cealaltă parte a Mării Azov.

Incendiul la rafinărie a fost stins după ce a ars pe aproximativ 300 de metri pătrați, potrivit autorităților rusești, care nu au furnizat detalii cu privire la amploarea pagubelor aduse echipamentelor rafinăriei sau dacă operațiunile au fost oprite.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Navele civile Emmakris III și Captain Karam, care arborează pavilion panamez, au fost lovite, a declarat marina, adăugând că atacurile de marți „amenință viețile civililor și subminează securitatea alimentară globală. Atacurile țintite asupra obiectivelor civile reprezintă o crimă de război deliberată”.

Ucraina este un important producător și exportator agricol. Rezervoarele de stocare a petrolului au fost, de asemenea, lovite, a declarat Oleksiy Kuleba, viceprim-ministrul ucrainean, care a adăugat că ambele porturi continuă să funcționeze, potrivit The Guardian.