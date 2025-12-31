Momente de cumpără pentru un fotbalist al generației de aur, campion mondial. A fost operat de urgență pe inimă

Lumea fotbalului este în alertă după ce legendarul fundaș brazilian Roberto Carlos (52 de ani) a fost internat de urgență într-un spital din São Paulo, în urma unei probleme cardiace neașteptate. Deși starea fostului star de la Real Madrid și Inter Milano este acum stabilă, iar medicii au transmis că acesta se află în afara oricărui pericol, multiplul campion mondial rămâne sub observație strictă pentru investigații amănunțite. Vestea a generat un val de mesaje de susținere din partea fanilor și a foștilor coechipieri, toți sperând într-o recuperare rapidă a „omului cu șutul de foc”.

Vacanța legendarului Roberto Carlos în Brazilia a luat o întorsătură dramatică după ce un control medical de rutină pentru dureri la nivelul piciorului a scos la iveală probleme de sănătate neașteptate.

Investigațiile inițiale au indicat prezența unui mic cheag de sânge, însă testele amănunțite au relevat o disfuncție cardiacă severă, impunând o intervenție chirurgicală de urgență.

Deși procedura de introducere a unui stent este, în mod obișnuit, una rapidă, operația fostului fundaș s-a prelungit de la 40 de minute la aproape trei ore din cauza unor complicații neprevăzute întâmpinate de echipa medicală.

În prezent, Roberto Carlos se află sub supraveghere strictă într-o unitate spitalicească din São Paulo, el însuși confirmând că starea sa este stabilă: „Acum sunt bine și sub observație atentă”.

Fostul campion mondial va mai rămâne internat cel puțin 48 de ore pentru monitorizare, înainte de a primi acordul medicilor pentru a începe programul de recuperare.