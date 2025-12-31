Vacanța legendarului Roberto Carlos în Brazilia a luat o întorsătură dramatică după ce un control medical de rutină pentru dureri la nivelul piciorului a scos la iveală probleme de sănătate neașteptate.

Investigațiile inițiale au indicat prezența unui mic cheag de sânge, însă testele amănunțite au relevat o disfuncție cardiacă severă, impunând o intervenție chirurgicală de urgență.

Deși procedura de introducere a unui stent este, în mod obișnuit, una rapidă, operația fostului fundaș s-a prelungit de la 40 de minute la aproape trei ore din cauza unor complicații neprevăzute întâmpinate de echipa medicală.

În prezent, Roberto Carlos se află sub supraveghere strictă într-o unitate spitalicească din São Paulo, el însuși confirmând că starea sa este stabilă: „Acum sunt bine și sub observație atentă”.

Fostul campion mondial va mai rămâne internat cel puțin 48 de ore pentru monitorizare, înainte de a primi acordul medicilor pentru a începe programul de recuperare.