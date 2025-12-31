Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea a anunţat că pompierii au fost sesizaţi, miercuri, despre producerea unui accident rutier la ieşirea de pe A4 spre Valu lui Traian.

Potrivit reprezentanților ISU, în evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme.

La faţa locului s-au deplasat o autospecială cu apă şi spumă, un echipaj SMURD B2 şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean.

În acest accident au fost implicate cinci persoane, una dintre acestea fiind monitorizată de echipajul SMURD.