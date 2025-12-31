Federația „Solidaritatea Sanitară” din România avertizează că noua Ordonanță de Urgență, care stabilește că prima zi de concediu medical nu mai este plătită, prezintă riscuri majore de neconstituționalitate. Principalul argument invocat de reprezentanții sindicatului este lipsa dezbaterii proiectului în cadrul Consiliului Economic și Social (CES), etapă considerată obligatorie pentru validitatea actului normativ. Conform Federației, Curtea Constituțională a stabilit deja că promovarea unei legi fără avizul CES încalcă regulile fundamentale.

Deși Federația a participat la o ședință a Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Sănătății și a solicitat eliminarea acestei măsuri, Guvernul nu și-a însușit propunerea, asumându-și întreaga responsabilitate pentru eventualele consecințe.

Federația explică totuși că proiectul de OUG nu a fost dezbătut și în ședința Consiliului Economic și Social (CES), lucru obligatoriu.

„În consecință, proiectul de OUG este atacabil din perspectiva neconstituționalității sale, având în vedere faptul că CCR a stabilit în mod clar că promovarea unui act normativ fără avizul CES-ului încalcă regulile constituționale”, anunță Federația.

O ordonanță de urgență, adoptată marți, în ultima ședință de guvern din 2025, a stabilit ca prima zi a concediului medical să nu mai fie plătită. Autoritățile au motivat că vor astfel să scadă fenomenul concediilor medicale fictive.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a explicat că măsura excluderii de la plată a primei zile de concediu medical este „tranzitorie, inițial gândită pentru 2 ani. Dar, dacă fenomenul concediilor medicale fictive scade semnificativ, ea se poate reduce și se poate anula oricând, nu este o măsură definitivă”.