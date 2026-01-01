„Am sperat ca momentul acesta să nu vină niciodată, pentru că părinții nu mor niciodată… Dar iată că timpul nu a mai avut răbdare. Tata a plecat în lunga călătorie a eternității!”, a scris artista pe Facebook.

Loredana a amintit cu mândrie de realizările tatălui său: poezii, cărți pentru copii, romane și cântece. Vasile Groza a crescut orfan de tată, cu o mamă văduvă de război care a crescut singură trei băieți, și, în ciuda greutăților, și-a urmat destinul de poet autodidact și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România, relatează Click!.

Artista și-a exprimat recunoștința față de tatăl său pentru sprijinul necondiționat și iubirea oferită: „Ai fost un luptător, un visător, bunicul tuturor copiilor, prieten de nădejde, un erou! Te-ai luptat cu suferința până la ultima suflare!”

a mulțumit, de asemenea, echipei medicale de la Sanador pentru grija și profesionalismul de care au dat dovadă în ultimele aproape trei luni de viață ale tatălui său. În încheiere, artista a transmis un mesaj de speranță și nemurire simbolică: „Nu vreau să-ți spun adio, dragă Tata, pentru că moartea nu e sfârșitul, este parte din viață. Tu pentru mine ești nemuritor!”

Ceremonia de rămas bun

Ceremonia de înmormântare va avea loc vineri, 2 ianuarie, la ora 11:00, la Cimitirul Bellu, unde familia și apropiații îl vor conduce pe Vasile Groza pe ultimul drum.