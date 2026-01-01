În total, vorbim despre trei decese înregistrate în țara noastră de la debutul acestui sezon gripal. Două decese au fost confirmate în ultima săptămână. Este vorba despre persoane cu vârsta de peste 65 de ani.

Potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), în ultima săptămână au fost raportate peste 70.000 de cazuri de infecții respiratorii. Dintre acestea, 12.000 de persoane au fost diagnosticate cu gripă și cele mai multe au gripă tip A.

La probele secvențiate în Institutul Cantacuzino a fost detectată această nouă variantă care este mult mai contagioasă.