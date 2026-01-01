Este al doilea an în care luna ianuarie vine cu vești proaste pentru pensionari, pentru că nu vor primi indexarea la început de an și, practic, veniturile rămân la același nivel, după un an în care rata inflației a ajuns la un nivel uriaș de aproape 10%.

Deși Legea pensiilor spune că în fiecare an, în ianuarie, veniturile sunt indexate cu rata inflației, la care se adaugă jumătate din câștigul salarial mediu brut pe economie, Guvernul a decis să rămână pensiile la același nivel și în acest an pe motiv că nu avem încă spațiu fiscal pentru a face aceste majorări.

Mai mult decât atât, în această lună pensiile o să vină și mai târziu pentru că avem multe zile liber. Practic, distribuirea prin poștă va începe abia după data de 6 ianuarie, ceea ce înseamnă că distribuirea se va încheia undeva pe data de 16 ianuarie, potrivit simulărilor.

În perioada următoare, Guvernul trebuie să stabilească dacă va oferi în acest an ajutoare pentru cei cu venituri mici, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. Ne reamintim de ajutorul de 800 de lei în două tranșe.