Anul începe prost pentru pensionari: fără majorări și cu pensii întârziate / Foto: Inquam Photos


Lovitură uriașă pentru români la început de an! Pensiile nu cresc de azi așa cum spune legea pentru că Executivul a decis să le înghețe chiar dacă indicatorul scumpirilor a ajuns la un nivel uriaș, iar puterea de cumpărare s-a prăbușit. În plus, pensiile ajung mai târziu în această lună din cauza zilelelor libere, iar mulți seniori au rămas deja fără bani. Acum Guvernl trebuie să stabilească dacă mai acordă ajutoare pentru cei cu venituri mici.

Este al doilea an în care luna ianuarie vine cu vești proaste pentru pensionari, pentru că nu vor primi indexarea la început de an și, practic, veniturile rămân la același nivel, după un an în care rata inflației a ajuns la un nivel uriaș de aproape 10%.

Deși Legea pensiilor spune că în fiecare an, în ianuarie, veniturile sunt indexate cu rata inflației, la care se adaugă jumătate din câștigul salarial mediu brut pe economie, Guvernul a decis să rămână pensiile la același nivel și în acest an pe motiv că nu avem încă spațiu fiscal pentru a face aceste majorări.

Mai mult decât atât, în această lună pensiile o să vină și mai târziu pentru că avem multe zile liber. Practic, distribuirea prin poștă va începe abia după data de 6 ianuarie, ceea ce înseamnă că distribuirea se va încheia undeva pe data de 16 ianuarie, potrivit simulărilor.

În perioada următoare, Guvernul trebuie să stabilească dacă va oferi în acest an ajutoare pentru cei cu venituri mici, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. Ne reamintim de ajutorul de 800 de lei în două tranșe.