”Un bărbat în vârstă de 34 de ani, din județul Dolj, care conducea un autoturism pe DN 6, în localitatea Tâmna, dinspre Ciochiuța către Fața Cremenii, la un moment dat, din cauze ce vor fi stabilite ulterior, a pătruns pe sensul opus de mers, iar la momentul revenirii pe sensul pe care circula a fost acroșat de un autovehicul, condus de o femeie.

În urma accidentului a rezultat rănirea conducătorului auto si a unui pasager de 26 de ani, aflat in vehiculul condus de bărbat, acesta din urmă fiind transportat la spital pentru investigații medicale”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție Mehedinți.

Oamenii legii au testat ambii șoferi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele în care s-a produs evenimentul rutier.